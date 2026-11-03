NASDAQ Composite Index-Titel Intuitive Surgical-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intuitive Surgical von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde das Intuitive Surgical-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Intuitive Surgical-Aktie an diesem Tag 361.49 USD wert. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Intuitive Surgical-Aktie investiert hat, hat nun 0.277 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 02.11.2026 auf 436.87 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 120.85 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 20.85 Prozent vermehrt.

Intuitive Surgical wurde jüngst mit einem Börsenwert von 149.69 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch