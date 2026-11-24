Heute vor 3 Jahren wurde die Intuitive Surgical-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 318.01 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0.314 Intuitive Surgical-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 416.23 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 130.89 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 30.89 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Intuitive Surgical betrug jüngst 139.20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch