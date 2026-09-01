Intuitive Surgical Aktie 1631646 / US46120E6023
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01.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Intuitive Surgical-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intuitive Surgical-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren Intuitive Surgical-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Intuitive Surgical-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Intuitive Surgical-Papiers betrug an diesem Tag 310.41 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Intuitive Surgical-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.322 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 31.08.2026 121.41 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 376.86 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 21.41 Prozent angezogen.
Der Marktwert von Intuitive Surgical betrug jüngst 131.64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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