NASDAQ Composite Index-Titel Intuit-Aktie: Über diese Dividende können sich Intuit-Aktionäre freuen

Im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Intuit am 22.01.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 4.16 USD je Aktie beschlossen. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividende noch bei 3.60 USD angesetzt wurde. 1.19 Mrd. USD werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Die Gesamtausschüttung erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 14.99 Prozent.

Aktie mit Dividendenrendite

Das Intuit-Papier verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem NASDAQ-Handel bei 547.69 USD in den Feierabend. Der Intuit-Anteilsschein verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 0.53 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich reduziert, damals betrug sie noch 0.56 Prozent.

Vergleich von Intuit-Aktienkurs und realer Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Kurs von Intuit via NASDAQ um 8.46 Prozent verringert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -8.37 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Intuit-Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Intuit

Für 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 4.58 USD. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 0.84 Prozent hinzugewinnen.

Intuit-Schlüsseldaten

Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Intuit beläuft sich aktuell auf 146.221 Mrd. USD. Das Intuit-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 57.43. Der Umsatz von Intuit belief sich in 2025 auf 18.831 Mrd. USD. Das EPS summierte sich derweil auf 13.67 USD.

