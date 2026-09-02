NASDAQ Composite Index-Titel Intuit-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Intuit von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Intuit-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Intuit-Aktie betrug an diesem Tag 559.79 USD. Bei einem Intuit-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17.864 Intuit-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 6’161.77 USD, da sich der Wert eines Intuit-Anteils am 01.09.2026 auf 344.93 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 38.38 Prozent.

Der Intuit-Wert an der Börse wurde auf 98.50 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch