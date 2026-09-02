Intuit Aktie 60141 / US4612021034
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02.09.2026 16:02:31
NASDAQ Composite Index-Titel Intuit-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Intuit von vor 5 Jahren bedeutet
Investoren, die vor Jahren in Intuit-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Intuit-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Intuit-Aktie betrug an diesem Tag 559.79 USD. Bei einem Intuit-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17.864 Intuit-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 6’161.77 USD, da sich der Wert eines Intuit-Anteils am 01.09.2026 auf 344.93 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 38.38 Prozent.
Der Intuit-Wert an der Börse wurde auf 98.50 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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