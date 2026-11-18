Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Intuit-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Intuit-Papier bei 560.16 USD. Wer vor 3 Jahren 1’000 USD in die Intuit-Aktie investiert hat, hat nun 1.785 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 572.68 USD, da sich der Wert eines Intuit-Anteils am 17.11.2026 auf 320.79 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 42.73 Prozent vermindert.

Intuit erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 92.36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch