NASDAQ Composite Index-Titel Intuit-Aktie: So viel Verlust hätte ein Intuit-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Intuit-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 654.32 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Intuit-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0.153 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 10.11.2026 52.03 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 340.44 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 47.97 Prozent verkleinert.

Der Intuit-Wert an der Börse wurde auf 89.84 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch