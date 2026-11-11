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11.11.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Intuit-Aktie: So viel Verlust hätte ein Intuit-Investment von vor einem Jahr eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen Intuit-Investment verlieren können.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Intuit-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 654.32 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Intuit-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0.153 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 10.11.2026 52.03 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 340.44 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 47.97 Prozent verkleinert.
Der Intuit-Wert an der Börse wurde auf 89.84 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Intuit Inc.
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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