Intuit Aktie 60141 / US4612021034
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14.10.2026 16:02:35
NASDAQ Composite Index-Titel Intuit-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intuit von vor einem Jahr gekostet
Vor Jahren in Intuit eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Intuit-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Intuit-Anteile betrug an diesem Tag 657.16 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Intuit-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15.217 Intuit-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 13.10.2026 4’587.16 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 301.45 USD belief. Mit einer Performance von -54.13 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Intuit bezifferte sich zuletzt auf 81.10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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