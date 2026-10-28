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|Lohnendes Intuit-Investment?
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28.10.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Intuit-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intuit von vor 5 Jahren gekostet
Bei einem frühen Intuit-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Das Intuit-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 615.41 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.625 Intuit-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 533.71 USD, da sich der Wert einer Intuit-Aktie am 27.10.2026 auf 328.45 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 46.63 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Intuit belief sich zuletzt auf 87.89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Intuit Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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