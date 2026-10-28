NASDAQ Composite Index-Titel Intuit-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intuit von vor 5 Jahren gekostet

Das Intuit-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 615.41 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.625 Intuit-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 533.71 USD, da sich der Wert einer Intuit-Aktie am 27.10.2026 auf 328.45 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 46.63 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Intuit belief sich zuletzt auf 87.89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch