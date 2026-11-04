NASDAQ Composite Index-Titel Intuit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intuit von vor 10 Jahren eingebracht

Die Intuit-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Intuit-Anteile bei 105.28 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 94.985 Intuit-Aktien im Depot. Die gehaltenen Intuit-Papiere wären am 03.11.2026 32’743.16 USD wert, da der Schlussstand 344.72 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 227.43 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Intuit belief sich zuletzt auf 94.16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch