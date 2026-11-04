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04.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Titel Intuit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intuit von vor 10 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Intuit-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Die Intuit-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Intuit-Anteile bei 105.28 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 94.985 Intuit-Aktien im Depot. Die gehaltenen Intuit-Papiere wären am 03.11.2026 32’743.16 USD wert, da der Schlussstand 344.72 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 227.43 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Intuit belief sich zuletzt auf 94.16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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