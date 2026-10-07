Intuit Aktie 60141 / US4612021034
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07.10.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Titel Intuit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intuit von vor 10 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Intuit-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Intuit-Aktie statt. Zum Handelsende standen Intuit-Anteile an diesem Tag bei 107.45 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Intuit-Aktie investiert hätte, hätte er nun 9.307 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’697.16 USD, da sich der Wert eines Intuit-Papiers am 06.10.2026 auf 289.81 USD belief. Mit einer Performance von +169.72 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Intuit eine Börsenbewertung in Höhe von 75.79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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