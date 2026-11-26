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|Lukratives inTest-Investment?
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26.11.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Titel inTest-Aktie: So viel Verlust hätte ein inTest-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in inTest eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse AMEX wochenend-bedingt kein Handel mit dem inTest-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren inTest-Anteile 13.34 USD wert. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die inTest-Aktie investiert hat, hat nun 7.496 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 11.10 USD gerechnet, wäre die Investition nun 83.21 USD wert. Das entspricht einem Minus von 16.79 Prozent.
inTest war somit zuletzt am Markt 143.25 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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