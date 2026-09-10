NASDAQ Composite Index-Titel inTest-Aktie: So viel hätten Anleger an einem inTest-Investment von vor 5 Jahren verloren

Am 10.09.2021 wurden inTest-Anteile via Börse AMEX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 13.01 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das inTest-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 76.864 inTest-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des inTest-Papiers auf 11.62 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 893.16 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 10.68 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von inTest belief sich zuletzt auf 146.91 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch