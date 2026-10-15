NASDAQ Composite Index-Titel inTest-Aktie: So viel hätten Anleger an einem inTest-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand via Börse AMEX wochenend-bedingt kein Handel mit dem inTest-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 3.90 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das inTest-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 25.641 inTest-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 14.10.2026 auf 13.12 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 336.41 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 236.41 Prozent gleich.

Der Marktwert von inTest betrug jüngst 186.21 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch