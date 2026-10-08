NASDAQ Composite Index-Titel inTest-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in inTest von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde das inTest-Papier via Börse AMEX gehandelt. Zur Schlussglocke waren inTest-Anteile an diesem Tag 11.39 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 877.963 inTest-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 07.10.2026 auf 14.64 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’853.38 USD wert. Das entspricht einem Plus von 28.53 Prozent.

Der Marktwert von inTest betrug jüngst 185.47 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch