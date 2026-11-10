NASDAQ Composite Index-Titel InterDigital-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in InterDigital von vor 10 Jahren verdient

InterDigital-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 74.70 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.339 InterDigital-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 393.72 USD, da sich der Wert einer InterDigital-Aktie am 09.11.2026 auf 294.11 USD belief. Das entspricht einem Plus von 293.72 Prozent.

Der Börsenwert von InterDigital belief sich zuletzt auf 7.31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch