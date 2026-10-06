NASDAQ Composite Index-Titel InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in InterDigital von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem InterDigital-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das InterDigital-Papier an diesem Tag bei 67.64 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das InterDigital-Papier investiert hätte, hätte er nun 14.784 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des InterDigital-Papiers auf 338.19 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4’999.85 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 399.99 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für InterDigital eine Börsenbewertung in Höhe von 8.74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch