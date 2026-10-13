NASDAQ Composite Index-Titel InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in InterDigital von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit InterDigital-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 77.33 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 129.316 InterDigital-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.10.2026 gerechnet (328.14 USD), wäre die Investition nun 42’433.73 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 324.34 Prozent.

InterDigital markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8.56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch