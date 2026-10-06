Inter Parfums Aktie 833467 / US4583341098
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06.10.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Titel Inter Parfums-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Inter Parfums-Investment von vor 5 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Inter Parfums-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Inter Parfums-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 78.96 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 1.266 Inter Parfums-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 144.07 USD, da sich der Wert einer Inter Parfums-Aktie am 05.10.2026 auf 113.76 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 44.07 Prozent.
Inter Parfums markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3.65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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