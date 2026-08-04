NASDAQ Composite Index-Titel Inter Parfums-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Inter Parfums-Investment von vor 3 Jahren verloren

Am 04.08.2023 wurde die Inter Parfums-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 146.82 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Inter Parfums-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0.681 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 124.92 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 85.08 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 14.92 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Inter Parfums belief sich jüngst auf 3.99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch