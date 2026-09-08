Inter Parfums Aktie 833467 / US4583341098
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|Rentabler Inter Parfums-Einstieg?
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08.09.2026 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Titel Inter Parfums-Aktie: So viel hätte eine Investition in Inter Parfums von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Inter Parfums-Einstiegs gewesen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Inter Parfums-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 73.58 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10’000 USD in die Inter Parfums-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 135.906 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 15’858.93 USD, da sich der Wert einer Inter Parfums-Aktie am 04.09.2026 auf 116.69 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 58.59 Prozent.
Der Börsenwert von Inter Parfums belief sich jüngst auf 3.74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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