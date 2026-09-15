Inter Parfums Aktie 833467 / US4583341098
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15.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel Inter Parfums-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Inter Parfums-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Inter Parfums eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Inter Parfums-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 31.65 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 3.160 Inter Parfums-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 354.03 USD, da sich der Wert einer Inter Parfums-Aktie am 14.09.2026 auf 112.05 USD belief. Mit einer Performance von +254.03 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Inter Parfums war somit zuletzt am Markt 3.59 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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