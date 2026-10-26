NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Intel von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Intel-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Intel-Anteile bei 34.92 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1’000 USD in die Intel-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 28.637 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 23.10.2026 auf 86.96 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’490.26 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 149.03 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Intel belief sich zuletzt auf 458.82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch