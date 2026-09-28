Intel Aktie 941595 / US4581401001
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28.09.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Intel von vor 10 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Intel-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Die Intel-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 37.44 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Intel-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2.671 Intel-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 123.00 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 328.53 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 228.53 Prozent erhöht.
Intel markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 649.22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
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Im Fokus stehen:
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● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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