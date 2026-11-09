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09.11.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Intel-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Intel-Aktien verdienen können.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Intel-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 37.80 USD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die Intel-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2.646 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 148.89 USD, da sich der Wert einer Intel-Aktie am 06.11.2026 auf 56.28 USD belief. Das entspricht einem Plus von 48.89 Prozent.
Der Börsenwert von Intel belief sich jüngst auf 299.85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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