NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Intel-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Intel-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 37.80 USD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die Intel-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2.646 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 148.89 USD, da sich der Wert einer Intel-Aktie am 06.11.2026 auf 56.28 USD belief. Das entspricht einem Plus von 48.89 Prozent.

Der Börsenwert von Intel belief sich jüngst auf 299.85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch