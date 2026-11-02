NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intel von vor einem Jahr abgeworfen

Am 02.11.2025 wurden Intel-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 39.99 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Intel-Aktie investiert, befänden sich nun 250.063 Intel-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 30.10.2026 auf 65.76 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16’444.11 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 64.44 Prozent.

Intel markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 348.17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch