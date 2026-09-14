Intel Aktie 941595 / US4581401001
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14.09.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intel-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Intel eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Am 14.09.2023 wurde das Intel-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 38.67 USD. Wer vor 3 Jahren 1’000 USD in die Intel-Aktie investiert hat, hat nun 25.860 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Intel-Papiers auf 102.94 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’662.01 USD wert. Das entspricht einem Plus von 166.20 Prozent.
Am Markt war Intel jüngst 542.74 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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