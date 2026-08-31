Integra LifeSciences Holdings Aktie 912247 / US4579852082
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31.08.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Titel Integra LifeSciences-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Integra LifeSciences von vor 5 Jahren angefallen
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Integra LifeSciences-Einstiegs gewesen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Integra LifeSciences-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 75.23 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Integra LifeSciences-Papier investiert hätte, befänden sich nun 13.293 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 28.08.2026 auf 16.89 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 224.51 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 77.55 Prozent.
Am Markt war Integra LifeSciences jüngst 1.31 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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