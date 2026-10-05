Integra LifeSciences Holdings Aktie 912247 / US4579852082
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05.10.2026 16:02:15
NASDAQ Composite Index-Titel Integra LifeSciences-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Integra LifeSciences von vor 10 Jahren angefallen
Anleger, die vor Jahren in Integra LifeSciences-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Am 05.10.2016 wurden Integra LifeSciences-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Integra LifeSciences-Anteile an diesem Tag 41.03 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 2.438 Integra LifeSciences-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 02.10.2026 auf 12.68 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 30.91 USD wert. Mit einer Performance von -69.09 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Integra LifeSciences wurde jüngst mit einem Börsenwert von 987.13 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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