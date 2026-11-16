NASDAQ Composite Index-Titel Integra LifeSciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Integra LifeSciences-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Integra LifeSciences-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 39.08 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Integra LifeSciences-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.559 Integra LifeSciences-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 13.11.2026 auf 14.40 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 36.85 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 63.15 Prozent.

Der Integra LifeSciences-Wert an der Börse wurde auf 1.12 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch