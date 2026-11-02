NASDAQ Composite Index-Titel Integra LifeSciences-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Integra LifeSciences-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vor 10 Jahren wurden Integra LifeSciences-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Integra LifeSciences-Papier bei 38.80 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Integra LifeSciences-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 25.777 Integra LifeSciences-Anteilen. Die gehaltenen Integra LifeSciences-Aktien wären am 30.10.2026 328.65 USD wert, da der Schlussstand 12.75 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 67.13 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte Integra LifeSciences einen Börsenwert von 993.56 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch