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|Lukrativer Integra LifeSciences-Einstieg?
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02.11.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel Integra LifeSciences-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Integra LifeSciences-Investment von vor 10 Jahren verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Integra LifeSciences-Investment gewesen.
Vor 10 Jahren wurden Integra LifeSciences-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Integra LifeSciences-Papier bei 38.80 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Integra LifeSciences-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 25.777 Integra LifeSciences-Anteilen. Die gehaltenen Integra LifeSciences-Aktien wären am 30.10.2026 328.65 USD wert, da der Schlussstand 12.75 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 67.13 Prozent vermindert.
Zuletzt verbuchte Integra LifeSciences einen Börsenwert von 993.56 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Integra LifeSciences Holdings Corp.
Analysen zu Integra LifeSciences Holdings Corp.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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