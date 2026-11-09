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|Lohnender Integra LifeSciences-Einstieg?
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09.11.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Titel Integra LifeSciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Integra LifeSciences von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Integra LifeSciences eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Am 09.11.2025 wurde die Integra LifeSciences-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 12.04 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Integra LifeSciences-Aktie investiert hätte, hätte er nun 830.565 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11’146.18 USD, da sich der Wert eines Integra LifeSciences-Papiers am 06.11.2026 auf 13.42 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 11.46 Prozent angewachsen.
Alle Integra LifeSciences-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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