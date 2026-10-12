Integra LifeSciences Holdings Aktie 912247 / US4579852082
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12.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Titel Integra LifeSciences-Aktie: Hätte sich ein Integra LifeSciences-Investment vor einem Jahr inzwischen gelohnt?
Bei einem frühen Integra LifeSciences-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Vor 1 Jahr wurden Integra LifeSciences-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Integra LifeSciences-Aktie bei 13.34 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 74.963 Integra LifeSciences-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 09.10.2026 auf 13.44 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’007.50 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 0.75 Prozent.
Am Markt war Integra LifeSciences jüngst 1.04 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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