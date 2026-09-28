Innodata Aktie 856023 / US4576422053
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28.09.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Titel Innodata-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Innodata von vor einem Jahr eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Innodata-Aktie Investoren gebracht.
Das Innodata-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Innodata-Aktie bei 70.52 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Innodata-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 141.804 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Innodata-Aktie auf 69.21 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’814.24 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1.86 Prozent verringert.
Insgesamt war Innodata zuletzt 2.38 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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