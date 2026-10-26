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26.10.2026 16:02:34
NASDAQ Composite Index-Titel Innodata-Aktie: So viel Verlust hätte ein Innodata-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Innodata eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Die Innodata-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Innodata-Papier letztlich bei 76.65 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Innodata-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.305 Innodata-Aktien. Die gehaltenen Innodata-Papiere wären am 23.10.2026 77.48 USD wert, da der Schlussstand 59.39 USD betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 22.52 Prozent verringert.
Innodata wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2.04 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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