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23.11.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Titel Innodata-Aktie: So viel hätte eine Investition in Innodata von vor einem Jahr gekostet
Vor Jahren in Innodata-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Die Innodata-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 51.46 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 19.433 Innodata-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 546.44 USD, da sich der Wert eines Innodata-Anteils am 20.11.2026 auf 28.12 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 45.36 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von Innodata belief sich zuletzt auf 961.00 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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