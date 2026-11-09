NASDAQ Composite Index-Titel Innodata-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Innodata von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Innodata-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 8.34 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Innodata-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1’199.041 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.11.2026 auf 37.03 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 44’400.48 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 344.00 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Innodata eine Börsenbewertung in Höhe von 1.28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch