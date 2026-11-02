NASDAQ Composite Index-Titel Innodata-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Innodata-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde die Innodata-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 8.07 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Innodata-Aktie investiert, befänden sich nun 123.916 Innodata-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 30.10.2026 auf 43.81 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5’428.75 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 442.87 Prozent.

Alle Innodata-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch