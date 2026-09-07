NASDAQ Composite Index-Titel Innodata-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Innodata von vor 3 Jahren eingefahren

Am 07.09.2023 wurde die Innodata-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 11.03 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 906.618 Innodata-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 50’462.38 USD, da sich der Wert einer Innodata-Aktie am 04.09.2026 auf 55.66 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 404.62 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Innodata eine Marktkapitalisierung von 1.92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch