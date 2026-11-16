NASDAQ Composite Index-Titel Innodata-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Innodata von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Innodata-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 2.10 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 47.619 Innodata-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Innodata-Aktie auf 35.46 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’688.57 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 1’688.57 USD, was einer positiven Performance von 1’588.57 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Innodata bezifferte sich zuletzt auf 1.22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch