Innodata Aktie 856023 / US4576422053
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12.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Titel Innodata-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Innodata-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Innodata-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Das Innodata-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 9.94 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 USD in die Innodata-Aktie investierten, hätten nun 100.604 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.10.2026 gerechnet (62.04 USD), wäre die Investition nun 6’241.45 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +524.14 Prozent.
Am Markt war Innodata jüngst 2.13 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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