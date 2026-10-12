NASDAQ Composite Index-Titel Innodata-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Innodata-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das Innodata-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 9.94 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 USD in die Innodata-Aktie investierten, hätten nun 100.604 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.10.2026 gerechnet (62.04 USD), wäre die Investition nun 6’241.45 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +524.14 Prozent.

Am Markt war Innodata jüngst 2.13 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch