NASDAQ Composite Index-Titel Innodata-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Innodata-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Innodata-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 2.29 USD. Bei einem Innodata-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 436.681 Innodata-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 18.09.2026 auf 57.14 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24’951.97 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 2’395.20 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Innodata bezifferte sich zuletzt auf 1.96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch