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Infosys-Investment im Blick 10.11.2026 16:02:22

NASDAQ Composite Index-Titel Infosys-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Infosys von vor einem Jahr bedeutet

Wer vor Jahren in Infosys-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Infosys
10.20 CHF 0.37%
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Am 10.11.2025 wurde das Infosys-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Infosys-Papier an diesem Tag bei 16.76 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 59.666 Infosys-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Infosys-Papiers auf 12.39 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 739.26 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 26.07 Prozent vermindert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen

Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.

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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?

✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’665.37 19.93 SOWBPU
Short 15’994.20 13.84 SCTYBU
Short 16’604.53 8.82 SGBMHU
SMI-Kurs: 15’055.64 10.11.2026 16:34:27
Long 14’432.89 19.41 S3DFBU
Long 14’112.29 13.71 S3BFPU
Long 13’526.26 8.98 SHB7NU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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