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|Infosys-Investment im Blick
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10.11.2026 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Titel Infosys-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Infosys von vor einem Jahr bedeutet
Wer vor Jahren in Infosys-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Am 10.11.2025 wurde das Infosys-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Infosys-Papier an diesem Tag bei 16.76 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 59.666 Infosys-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Infosys-Papiers auf 12.39 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 739.26 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 26.07 Prozent vermindert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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