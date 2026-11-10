NASDAQ Composite Index-Titel Infosys-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Infosys von vor einem Jahr bedeutet

Am 10.11.2025 wurde das Infosys-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Infosys-Papier an diesem Tag bei 16.76 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 59.666 Infosys-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Infosys-Papiers auf 12.39 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 739.26 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 26.07 Prozent vermindert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch