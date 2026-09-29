Infosys Aktie 516529 / US4567881085
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29.09.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Titel Infosys-Aktie: So viel Verlust hätte eine Infosys-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Infosys-Aktien verlieren können.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Infosys-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 22.48 USD. Bei einem Infosys-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 44.484 Infosys-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 10.52 USD gerechnet, wäre die Investition nun 467.97 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 53.20 Prozent verringert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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