NASDAQ Composite Index-Titel Infosys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Infosys von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurden Infosys-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Infosys-Papier an diesem Tag bei 23.55 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die Infosys-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4.246 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 51.21 USD, da sich der Wert einer Infosys-Aktie am 31.08.2026 auf 12.06 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 51.21 USD, was einer negativen Performance von 48.79 Prozent entspricht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch