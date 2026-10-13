NASDAQ Composite Index-Titel Infosys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Infosys-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde die Infosys-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 16.78 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Infosys-Aktie investierten, hätten nun 5.959 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.10.2026 gerechnet (10.83 USD), wäre die Investition nun 64.54 USD wert. Mit einer Performance von -35.46 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch