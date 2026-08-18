NASDAQ Composite Index-Titel Infosys-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Infosys von vor einem Jahr verloren

Die Infosys-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Infosys-Anteile bei 16.41 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Infosys-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 60.938 Infosys-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 708.10 USD, da sich der Wert eines Infosys-Anteils am 17.08.2026 auf 11.62 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 29.19 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch