NASDAQ Composite Index-Titel Infosys-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Infosys-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurden Infosys-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 8.22 USD. Bei einem Infosys-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12.173 Infosys-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Infosys-Aktien wären am 10.08.2026 152.89 USD wert, da der Schlussstand 12.56 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 52.89 Prozent vermehrt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch