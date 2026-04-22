NASDAQ Composite Index-Titel Independent Bank-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Independent Bank-Aktionäre freuen

Wie im Zuge der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Independent Bank am 21.04.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 1.04 USD für das Jahr 2025. Die Aktionärsvergütung vergrösserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 8.33 Prozent. Somit schüttet Independent Bank insgesamt 21.60 Mio. USD an Aktionäre aus. Damit wurde die Independent Bank-Gesamtdividendenausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 7.73 Prozent erhöht.

Independent Bank- Ausschüttungsrendite im Blick

Zum NASDAQ-Schluss ging der Independent Bank-Titel am Tag der Hauptversammlung bei 33.51 USD aus dem Handel. Für das Jahr 2025 verzeichnet das Independent Bank-Wertpapier eine Dividendenrendite von 3.20 Prozent. Damit stieg die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr an, als sie noch 2.76 Prozent betrug

Kursentwicklung und tatsächliche Rendite im Vergleich

Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Kurs von Independent Bank via NASDAQ 93.59 Prozent erhöht. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 148.47 Prozent mehr zugenommen als der Independent Bank-Kurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Titel Independent Bank

Für 2026 sehen FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 1.10 USD voraus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 3.29 Prozent zulegen.

Basisinformationen zu Independent Bank

Independent Bank ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 706.951 Mio. USD. Das Independent Bank-KGV beläuft sich aktuell auf 9.95. Der Umsatz von Independent Bank belief sich in 2025 auf 315.390 Mio. USD. Das EPS summierte sich derweil auf 3.27 USD.

Redaktion finanzen.ch