Independent Bank Aktie 11713840 / US4538386099
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Dividende im Fokus
|
22.04.2026 16:36:22
NASDAQ Composite Index-Titel Independent Bank-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Independent Bank-Aktionäre freuen
Investoren aufpasst: So hoch fällt die Independent Bank-Ausschüttung aus.
Wie im Zuge der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Independent Bank am 21.04.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 1.04 USD für das Jahr 2025. Die Aktionärsvergütung vergrösserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 8.33 Prozent. Somit schüttet Independent Bank insgesamt 21.60 Mio. USD an Aktionäre aus. Damit wurde die Independent Bank-Gesamtdividendenausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 7.73 Prozent erhöht.
Independent Bank- Ausschüttungsrendite im Blick
Zum NASDAQ-Schluss ging der Independent Bank-Titel am Tag der Hauptversammlung bei 33.51 USD aus dem Handel. Für das Jahr 2025 verzeichnet das Independent Bank-Wertpapier eine Dividendenrendite von 3.20 Prozent. Damit stieg die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr an, als sie noch 2.76 Prozent betrug
Kursentwicklung und tatsächliche Rendite im Vergleich
Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Kurs von Independent Bank via NASDAQ 93.59 Prozent erhöht. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 148.47 Prozent mehr zugenommen als der Independent Bank-Kurs.
Dividendenerwartung von Dividenden-Titel Independent Bank
Für 2026 sehen FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 1.10 USD voraus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 3.29 Prozent zulegen.
Basisinformationen zu Independent Bank
Independent Bank ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 706.951 Mio. USD. Das Independent Bank-KGV beläuft sich aktuell auf 9.95. Der Umsatz von Independent Bank belief sich in 2025 auf 315.390 Mio. USD. Das EPS summierte sich derweil auf 3.27 USD.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Independent Bank Corp Michigan
Analysen zu Independent Bank Corp Michigan
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNahost-Krise bleibt im Fokus: SMI und DAX tiefer -- US-Börsen stärker -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch etwas tiefer, während sich der deutsche Leitindex ebenfalls auf rotem Terrain bewegt. Die Wall Street zeigt sich mit Gewinnen. Die Börsen in Fernost schlugen zur Wochenmitte unterschiedliche Richtungen ein.