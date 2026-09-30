NASDAQ Composite Index-Titel Independent Bank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Independent Bank von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Independent Bank-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 18.34 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Independent Bank-Aktie investiert hat, hat nun 5.453 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 29.09.2026 192.75 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 35.35 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 92.75 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Independent Bank einen Börsenwert von 790.56 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch